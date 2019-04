Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kleinstbrand führt zu Großeinsatz der Feuerwehr

53879 Euskirchen (ots)

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kommerner Straße kam es im Laufe des gestrigen Abends (21:45 Uhr) zu einer starken Rauchentwicklung. Eine 30-jährige Anwohnerin meldete das Geschehen der Feuerwehr, welche die betroffene Wohnung betrat und eine in Brand geratene Matratze löschen konnte. Der Mieter war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Daher wurde niemand verletzt, lediglich die Matratze musste entsorgt werden, da sie ein ca. 40 cm großes Brandloch aufwies. Wie genau es zu dem Feuer kam, ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

