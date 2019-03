Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnungseinbrecher warfen Scheibe ein

53879 Euskirchen (ots)

In ein Reihenhaus (Im Auel) drangen am Donnerstagabend in der Zeit von 17 bis 21.25 Uhr bislang unbekannte Täter ein. Sie warfen dazu mit einem Stein eine Glasscheibe der Terrassentür ein. Im Inneren des Hauses durchsuchten der oder die Diebe sämtliche Schubladen und Türen. Sie fanden Schmuck und Bekleidung. Der Gesamtbeuteschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell