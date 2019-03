Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Gewaltsamer Familienstreit

Krefeld (ots)

Am gestrigen Freitag (08.03.2019) schlugen mehrere Familienangehörige mit Gegenständen aufeinander ein und verletzten sich gegenseitig. Gegen 13:25 Uhr fuhr ein Pkw mit zwei Männern und zwei Frauen in die Einfahrt eines Mehrfamilienhauses an der Uerdinger Straße. Durch Einschlagen einer Tür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Haus und liefen in das Obergeschoss. Ein 17-jähriger Bewohner flüchtete nach draußen und traf dort auf seinen Vater. Die Eindringliche verfolgten den jungen Mann, und vor dem Haus schlugen die verwandten Parteien aufeinander ein. Der 45-jährige Vater und Bewohner des Hauses wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein 41-jähriger Mann wurde nach ambulanter Behandlung entlassen. In unmittelbarer Nähe der Verletzten wurden Gegenstände aufgefunden, die vermutlich als Schlagwerkzeuge eingesetzt wurden. Während des Einsatzes trafen weitere Angehörige der Familie ein, so dass ein starkes Polizeiaufgebot für Sicherheit sorgen musste. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.(143)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell