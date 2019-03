Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Nachtrag zu Straftaten im Zusammenhang mit Karneval - Gruppe überfällt 17-Jährigen und verletzt ihn schwer - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Die Polizei bittet im Zusammenhang mit einem brutalen Überfall am Samstag, den 2. März 2019 auf einen Jugendlichen beim Straßenkarneval in Uerdingen um Hinweise.

Der junge Mann hatte den Nachmittag beim Karneval in Uerdingen gefeiert. Gegen 19:20 Uhr stand er an der Haltestelle "Am Röttgen", während sich sein Freund in einem Kiosk in der Nähe aufhielt. Eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen kam auf ihn zu, umkreiste und beleidigte ihn. Dann wurde er zu Boden gezogen und von einigen aus der Gruppe geschlagen und getreten. Dabei wurde er schwer am Kopf verletzt. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnten Ermittler ihn erst später zum Tatgeschehen befragen.

Danach waren die Täter zwischen 16 bis 20 Jahre alt und sprachen in einer fremden, nicht näher bekannten Sprache und hatten ein "südländisches Aussehen".

Das Opfer trug zur Tatzeit ein Sträflingskostüm. Möglicherweise erinnern sich Zeugen an den Vorfall. Sie werden gebeten, sich zu melden unter Tel.: 02151/6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (140)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell