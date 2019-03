Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstagabend (7. März 2019) sind Unbekannte in eine Wohnung an der Dürerstraße eingebrochen. Sie haben Bargeld und Schmuck entwendet.

Zwischen 18:50 und 19:30 Uhr drangen Einbrecher in das offenstehende Fenster in die Wohnung ein. Die 75-jährige Bewohnerin hielt sich währenddessen in einem anderen Teil der Wohnung auf und bemerkte nichts von dem Einbruch. Die Täter flüchteten unerkannt mitsamt der Beute.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (141)

