POL-EU: Nach Brand in Mehrfamilienhaus: Jugendlicher legt umfassendes Geständnis ab

53879 Euskirchen (ots)

In einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Schillingstraße kam es am Samstag, 23.2.19, 18.05 Uhr, zu einem Brand.

Eine Zeugin konnte damals brennende Gegenstände mit Wasser bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte löschen und somit Schlimmeres verhindern.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Euskirchen sind inzwischen abgeschlossen. Es konnte ein Personenkreis von Jugendlichen ermittelt und vernommen werden.

Ein 15-Jähriger aus Euskirchen räumte bei seiner verantwortlichen Vernehmung ein, dass er die Tat durch liegengelassene Shisha-Kohle verursacht hat.

Er zog sich in einen leeren Kellerraum zurück, um dort an eine Wasserpfeife zu rauchen. Davon gestört und beängstigt, erwischt zu werden, entfernte sich der Jugendliche und hinterließ die noch brennende Kohle.

Gegen den Jugendlichen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Ursprungsmeldung von Montag, 25.2.19, 14.30 Uhr, siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4202619

