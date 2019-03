Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bilanz zum Karneval im Kreis Euskirchen

Kreis Euskirchen (ots)

In der Zeit von Freitag (1. März) bis zum heutigen Dienstag (6 Uhr) war die Kreispolizeibehörde Euskirchen mit Einsätzen beschäftigt, die im Zusammenhang mit Karneval standen. Darauf war sie gut vorbereitet.

Es gab insgesamt 133 polizeiliche Einsätze mit Karnevalsbezug: Darunter waren 93 Platzverweise, 15 Ingewahrsamnahmen, drei Festnahmen, zwölf Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen, 40 Anzeigen wegen Körperverletzungen, vier Anzeigen aus Anlass von Widerständen gegen Polizeibeamte und zwei wegen Taschendiebstählen. In so gut wie allen Fällen hatten die Betroffenen zu viel Alkohol getrunken. Wie in den Vorjahren waren Aggressionsdelikte die häufigste Einsatzursache.

22 Personen verletzten sich, überwiegend leicht. Es wurden 549 Fahrzeugführer überprüft. Neun Fahrzeugführer davon fuhren unter Alkohol-, drei unter Drogeneinfluss.

Des Weiteren kümmerte sich die Polizei bei 40 Karnevalsumzügen im gesamten Kreisgebiet mit um die Sicherheit der Zugteilnehmer und Besucher.

