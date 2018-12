POL-EU: Unter Drogeneinfluss bei Alleinunfall verletzt

53947 Nettersheim (ots) - Am Samstagmorgen (05.56 Uhr) befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Hellenthal die L205 in Fahrtrichtung Nettersheim. Im Bereich einer Verkehrsinsel am Ortsausgang von Marmagen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach der Fahrt durch den Straßengraben sowie der Kollision mit einer Böschung schleuderte der Pkw mehrfach um die eigene Achse und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Dabei zog sich der Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Die Polizei wurde dank des Hinweises eines zufällig vorbeikommenden Bürgers aus der Gemeinde Nettersheim auf das Geschehen aufmerksam, der dem Unfallbeteiligten zunächst Hilfe leisten wollte. Es stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Drogeneinwirkung stand, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Des Weiteren ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L205 voll gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell