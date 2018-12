POL-EU: Beim Abbiegen Kind übersehen

Euskirchen (ots) - Am Freitagnachmittag (14.40 Uhr) befuhr ein 33-Jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen die Unitasstraße aus Richtung Kessenich kommend. Nach dem Halt an einer Rotlicht anzeigenden Ampelanlage bog er nach rechts auf den Jülicher Ring ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 10-Jährigen Kind aus Euskirchen, welches mit seinem Tretroller den Fußgängerüberweg am Jülicher Ring bei Grünlicht überquerte. Das Mädchen stürzte und zog sich Verletzungen zu. Es wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

