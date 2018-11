POL-EU: Stromkasten abgebrannt

53937 Schleiden (ots) - Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstagmorgen (9.40 Uhr) am Campingplatz Dieffenbachtal an der Monschauer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Stromverteilerkasten auf dem Gelände des Campingplatzes in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Schwelbrand umgehend löschen.

