POL-EU: Zusammenstoß auf Kreuzung

Euskirchen (ots) - Ein 82-jähriger Mann aus Kerpen befuhr mit seinem Pkw und in Begleitung seiner 81-jährigen Ehefrau die Mühlenstraße aus Richtung Gansweide. An der Kreuzung zur Mittelstraße fuhr der Mann ohne das für ihn geltende "Stopp-Verkehrszeichen" zu beachten in die Kreuzung ein und kollidierte in der Folge mit dem Pkw einer 42-jährigen Frau aus Kerpen, die die Mittelstraße in Richtung Alter Markt befuhr. Alle drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt dem Krankenhaus Euskirchen zugeführt, welches sie jedoch nach ambulanter Behandlung wieder entlassen konnten. An den Pkw wird der Gesamtschaden auf ca. 9000 Euro geschätzt.

