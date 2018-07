POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Flächenbrand auf Getreidefeld

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) - Am Dienstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, wurde auf einem Getreidefeld zwischen der B 36 und der L 604, Gemarkung Eggenstein-Leopoldshafen, ein Brand festgestellt. Die Ursache des Feuers ist unbekannt. Letztlich wurde eine Fläche von ca. 50.000 qm (500x100 Meter) ein Opfer der Flammen. Der Schaden wird auf c. 5.000 Euro geschätzt. Das Feuer war gg. 19.00 Uhr gelöscht. Zur Brandbekämpfung wurden mehrere Wehren aus dem Stadt- und Landkreis Karlsruhe zusammengezogen, so dass letztlich ca. 100 Feuerwehrmänner zur Brandbekämpfung eingesetzt waren.

Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell