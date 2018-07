POL-EU: Trickdiebstahl zum Nachteil einer 85-Jährigen

Weilerswist (ots) - Eine 85-jährige Frau aus Weilerswist öffnete am Donnerstagvormittag (11.45 Uhr) zwei männlichen Personen die Tür, die Angaben, zwei defekte Dachpfannen an ihrem Haus reparieren zu wollen. Sie ließ die beiden Männer ins Haus. Einer der Täter ging mit der Dame ins Obergeschoss, um die Dachpfannen zu sichten, während sich der andere Täter alleine im Haus aufhielt. Als die Männer nun die neuen Dachpfannen holen wollten, entfernten sie sich plötzlich zu Fuß in unbekannte Richtung. Die 85-Jährige stellte daraufhin fest, dass man ihr im Schlafzimmer den Schmuck entwendet hatte. Die bislang unbekannten Täter entwendeten Beute im oberen vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei Euskirchen bittet insbesondere Senioren darum, keine unbekannten Personen in ihre Häuser und Wohnungen zu lassen. Bitte fragen Sie vorab, um welche Firma es sich in einem solchen Fall handelt und wer den Auftrag erteilt hat. Schließen Sie die Türe und fragen Sie bei der Firma selbst nach. Informieren Sie die Polizei sofort, wenn Sie misstrauisch sind.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell