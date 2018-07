POL-EU: Mehrere Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Münstereifel (ots) - Am Freitagnachmittag um 15.40 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall in Bad Münstereifel auf der L194 mehrere Personen verletzt. Eine 68-jährige Frau aus Hümmel befuhr mit ihrem Pkw die L194 in Richtung Eicherscheid und geriet dabei kurz hinter dem Kreisverkehr Kölner Straße auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 33-jähriger Fahrer aus Bad Münstereifel konnte mit seinem Pkw einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem versetzten Aufprall wurde das Fahrzeug der 68-jährigen Frau gegen einen weiteren entgegenkommenden Pkw geschleudert, den ein 19-jähriger Mann aus Bad Münstereifel steuerte. Dieser Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, seine 63-jährige Mutter auf dem Beifahrersitz erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Euskirchen verbracht. Der 33-jährige Mann wurde ebenfalls schwer verletzt mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Mechernich verbracht. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtsachschaden an den drei Pkw wird auf ca. 26.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung des Verkehrsunfallteam wobei die L194 zwischen den beiden Kreisverkehren bis 18 Uhr gesperrt war. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

