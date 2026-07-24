Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: 9.000 Euro Schaden: Rucksack aus ICE entwendet
München (ots)
Am Donnerstag (23. Juli) ist einem Reisenden am Münchner Hauptbahnhof ein Rucksack mit einem Gesamtwert von rund 9.000 Euro entwendet worden. Die Bundespolizei konnte dank der schnellen Anzeigenerstattung zeitnah einen Tatverdächtigen auf Videoaufzeichnungen feststellen. Ein 61-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Saarbrücken erschien gegen 16:15 Uhr bei der Bundespolizeiinspektion München und erstattete Anzeige. Nach seinen Angaben war er zuvor mit dem ICE von Karlsruhe nach München gereist. Beim Aussteigen vergaß er seinen Rucksack im Zug. Als er den Verlust bemerkte und umgehend zum Zug zurückkehrte, war dieser bereits verschwunden. Im Rucksack befanden sich unter anderem ein Tablet, Bargeld sowie zahlreiche persönliche Gegenstände. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Durch die unverzügliche Mitteilung des Geschädigten konnten die Videoaufzeichnungen des Bahnsteigs zeitnah auswertet werden. Dabei geriet ein bislang unbekannter Mann in den Fokus der Ermittlungen. Die Bundespolizei führt nun Ermittlungen wegen Diebstahls.
Mit Blick auf den baldigen Beginn der bayerischen Sommerferien weist die Bundespolizei darauf hin, Reisegepäck und Wertgegenstände jederzeit im Blick zu behalten. Gerade an stark frequentierten Bahnhöfen und in Zügen nutzen Diebe kurze Momente der Unaufmerksamkeit gezielt aus. Wer den Verlust seines Gepäcks bemerkt, sollte dies umgehend der Bundespolizei oder dem Zugpersonal melden. Eine schnelle Reaktion kann entscheidend dazu beitragen, Taten aufzuklären und Tatverdächtige zu identifizieren.
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