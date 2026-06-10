Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unbekannte beschädigen Zugscheibe in Neunkirchen am Sand - Bundespolizei sucht Zeugen

Neunkirchen am Sand / Nürnberg (ots)

Am Montagmittag (8. Juni) haben bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Regionalbahn am Bahnhof Neunkirchen am Sand durch einen Steinwurf zerstört. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrifft der Vorfall die Regionalbahn-Linie RB 31 (Schnaittachtalbahn) auf dem Weg von Nürnberg Hauptbahnhof nach Simmelsdorf-Hüttenbach. Der Zug erreichte den Bahnhof Neunkirchen am Sand planmäßig um 12:28 Uhr. Während der regulären Standzeit vor der Weiterfahrt ereignete sich die Tat. Fahrgäste wurden durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam und meldeten den Vorfall sofort einer Bahnmitarbeiterin. Der Triebfahrzeugführer und seine Kollegin stellten daraufhin den Schaden an der Fensterscheibe fest und informierten umgehend die Bundespolizeiinspektion Nürnberg über die Sachbeschädigung.

Für die weiteren Ermittlungen ist die Bundespolizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Gesucht werden Zeugen, die am Montagmittag im Bereich des Bahnhofs Neunkirchen am Sand oder an den umliegenden Gleisanlagen verdächtige Personen beobachtet haben. Auch sachdienliche Hinweise zum Steinwurf selbst oder zur Fluchtrichtung der Täter helfen den Ermittlern weiter. Informationen nimmt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Rufnummer 0911 / 205551 - 0 oder über die E-Mail-Adresse bpoli.nuernberg@polizei.bund.de entgegen.

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