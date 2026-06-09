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Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Trio reist mit verbotenen Böllern, Cannabis und Teleskopschlagstock ein - Bundespolizeiinspektion Selb ermittelt

Selb (ots)

Selb, 09.06.2026

Bei der Kontrolle dreier junger Männer aus dem Raum Nürnberg durch Fahnder der Bundespolizeiinspektion Selb am Grenzübergang Schirnding wurde diverse Pyrotechnik festgestellt. Das Trio im Alter von 18, 18 und 19 Jahren hatte in Tschechien Böller gekauft und diese dann eingeführt. Das ist nach dem Sprengstoffgesetz nicht erlaubt. Zusätzlich hatte einer von ihnen einen verbotenen Teleskopschlagstock und einen Crusher mit Anhaftungen von Cannabisblüten bei sich. Ihn erwarten dafür zusätzliche Ermittlungsverfahren. Die Schmuggelware wurde sichergestellt, die Männer durften ihre Heimreise nach Nürnberg fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Reinhard Maschewski
_______________________________________________
Bundespolizeiinspektion Selb | Öffentlichkeitsarbeit
Ringstraße 55 | 95100 Selb

Telefon: 09287 9651-1105
Mobil: 0175-9020574
E-Mail: reinhard.Maschewski@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.selb.presse@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

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