Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Per Haftbefehl gesuchte Frau in Fernreisebus festgenommen - Bundespolizeiinspektion Selb ermittelt zudem wegen unerlaubten Aufenthalts

Selb (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 9. Juni, kontrollierten Fahnder der Bundespolizeiinspektion Selb gegen vier Uhr mehrere Fahrgäste eines Fernreisebusses der Linie Salzburg-Berlin bei einem Halt am Autohof Berg. Eine 27-jährige Frau aus Haiti konnte keine Ausweisdokumente vorweisen. Ein Abgleich ihrer Personalien im Fahndungssystem ergab einen Haftbefehl des Amtsgerichts Berlin-Tiergarten zur Untersuchungshaft. Die Frau wird nun dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Moabit eingeliefert, wo sie auf ihre Verhandlung wegen schweren Raubes wartet. Zudem hat die Bundespolizei Ermittlungen wegen des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland eingeleitet.

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