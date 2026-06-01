Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Angriffe auf Bahnpersonal

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München (ots)

Am Samstagnachmittag (30. Mai) hat ein 46-Jähriger einen 25-jährigen Triebfahrzeugführer am S-Bahnhalt Feldmoching unvermittelt körperlich angegriffen. Bereits am Freitagnachmittag (29. Mai) ist es in Englschalking zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Dabei griff ein 21-Jähriger einen Fahrscheinkontrolleur an.

* Angriff auf Triebfahrzeugführer

Gegen 13:10 Uhr (30. Mai) hat ein 46-jähriger Portugiese einen 25-jährigen Triebfahrzeugführer am S-Bahnhaltepunkt Feldmoching körperlich angegriffen. Der 25-jährige Italiener sollte dort eine S-Bahn übernehmen. Der 46-Jährige stieg aus dem Zug aus und griff den Bahnmitarbeiter - aus bislang unbekannten Gründen - unvermittelt körperlich an. Einem ersten Schlagversuch konnte der Mann noch ausweichen. Anschließend stieß ihn der aggressive Angreifer zu Boden und trat im weiteren Verlauf mehrmals auf den 25-Jährigen ein. Zwei Zeugen konnten das Geschehen beobachten und sind daraufhin eingeschritten. So konnten sie den Portugiesen von weiteren Tritten abhalten. Durch den Angriff erlitt der 25-Jährige leichte Verletzungen und war nicht mehr dienstfähig. Er begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Zudem wurden seine Mobiltelefone bei dem Angriff beschädigt. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei traf die Beteiligten vor Ort an und nahm den Portugiesen zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,00 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der wegen Eigentumsdelikten bereits polizeibekannte 46-Jährige die Dienststelle freien Fußes verlassen. Die Bundespolizei ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung.

** Körperlicher Angriff in Englschalking

Am Freitagnachmittag (29. Mai) hat ein 21-jähriger Deutscher bei einer Fahrscheinkontrolle in der S-Bahnlinie S8 kein gültiges Ticket vorzeigen können. Am Haltepunkt Englschalking verließen die Mitarbeiter des S-Bahnprüfdienstes mit ihm daraufhin gemeinsam den Zug. Dort kam es zunächst zu einer Streitigkeit. Im weiteren Verlauf griff der Deutsche einen der beiden Bahnmitarbeiter - einen 51-jährigen Tunesier - mit Faustschlägen an. Ein 43-jähriger Deutscher, der ebenfalls am Bahnsteig anwesend war, beobachtete den Angriff und trennte die beiden Beteiligten. Dabei wurde der Helfende vom 21-Jährigen in den Arm gebissen. Die Angegriffenen hielten den Fahrscheinlosen bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei fest. Kräfte des Polizeipräsidiums München nahmen den 21-Jährigen schließlich fest und übergaben ihn der Bundespolizei. Der 51-Jährige klagte nach dem Angriff über leichte Verletzungen im Gesicht, während der 43-Jährige eine blutende Bisswunde erlitt, die im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt wurde. Sowohl der 51-Jährige als auch der 43-Jährige lehnten eine Mitnahme ins Krankenhaus ab. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von 0,96 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beteiligten vor Ort auf freien Fuß gesetzt. Die Bundespolizei ermittelt gegen den 21-Jährigen, der in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte auffiel, wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen.

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