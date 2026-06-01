Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Kaffee ins Gesicht: Streit im Nürnberger Hauptbahnhof endet mit Schlägerei
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Ein 49-jähriger Mann hat einem 26-Jährigen heißen Kaffee ins Gesicht geschüttet und damit eine Schlägerei ausgelöst. Die Bundespolizei hat wegen gefährlicher Körperverletzung Ermittlungen aufgenommen.
Am Donnerstag (28. Mai) gerieten ein 49-jähriger Türke und ein 26-jähriger Iraner gegen 10:45 Uhr in der Galerie des Nürnberger Hauptbahnhofs in einen Streit. Der 49-Jährige schüttete dem 26-Jährigen heißen Kaffee ins Gesicht. Daraufhin schlugen und traten beide aufeinander ein. Beide Männer erlitten oberflächliche Kratzer. Eine medizinische Behandlung erfolgte dennoch nicht Sicherheitsmitarbeiter der Bahn trennten die Männer. Die 3-S-Zentrale verständigte anschließend die Bundespolizei. Beamte der Bundespolizeiinspektion Nürnberg werteten Videoaufnahmen aus, die den Ablauf bestätigten, und brachten beide Männer zur Dienststelle. Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wiederentlassen. Der 49-jährige türkische Staatsangehörige ist der Polizei bereits mehrfach wegen Drogen- und Eigentumsdelikten bekannt. Der 26-jährige iranische Staatsangehörige ist bislang wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht polizeilich in Erscheinung getreten.
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