Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schwarzfahrer tritt nach Bundespolizisten - Haftbefehl erlassen

Nürnberg (ots)

Augsburg - Ein 26-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz hat in der Nacht auf Sonntag (31. Mai) im ICE von München nach Augsburg ohne Ticket gesessen und am Augsburger Hauptbahnhof nach Bundespolizisten getreten. Ein Richter hat Haftbefehl gegen ihn erlassen.

In der Nacht auf Sonntag meldete eine Zugbegleiterin zwei Männer ohne gültige Fahrkarte der Verkehrsleitung Frankfurt. Diese informierte die Bundespolizei.

Als der Zug gegen 01:30 Uhr am Hauptbahnhof Augsburg hielt, kontrollierten Bundespolizisten die beiden Männer. Einer von ihnen, ein 26-jähriger Deutscher, war stark betrunken und verhielt sich unkooperativ. Die Deutsche Bahn machte von ihrem Hausrecht Gebrauch und schloss ihn von der weiteren Fahrt aus. Bundespolizisten nahmen ihn mit zur Dienststelle. Auf dem Weg dorthin schrie der Mann lautstark und trat mehrfach nach den Beamten. Eine zweite Streife wurde hinzugezogen. Auch auf der Wache verhielt der 26-Jährige sich aggressiv den Polizisten gegenüber. Die Beamten drohten daraufhin den Einsatz eines Elektroimpulsgeräts an. Beide Polizisten blieben unverletzt und dienstfähig. Die Bundespolizei ermittelt gegen den Mann wegen Widerstands, tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er noch am Sonntag einem Richter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Gablingen. Er ist der Polizei bereits wegen Drogen-, Eigentums- und Gewaltdelikten bekannt.

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