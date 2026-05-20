Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Stromunfall bei Bauarbeiten am Augsburger Hauptbahnhof - Zwei Verletzte

Augsburg (ots)

Am Dienstagabend (19. Mai) kam es im Gleisbereich des Augsburger Hauptbahnhofs zu einem Arbeitsunfall mit Stromüberschlag. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn führten am Dienstagabend Arbeiten in einem Arbeitskorb an der Oberleitung durch. Trotz Sicherheitsmaßnahmen kam es aus bislang ungeklärter Ursache gegen 23:20 Uhr zu einem Stromüberschlag mit Lichtbogen. Hierbei erlitt ein Mitarbeiter der DB, ein 51-jähriger Russe, schwere Verbrennungen am Arm. Der zweite Mitarbeiter, ein 26-jähriger Deutscher, rettete sich durch einen Sprung aus dem Arbeitskorb in etwa vier Metern Höhe. Dabei zog er sich Verletzungen an beiden Beinen zu.

Erst nachdem die Strecke am Unfallort vom Strom getrennt sowie der betroffene Bereich gesperrt wurde, konnte der Rettungsdienst die beiden Männer bergen. Die Verletzten wurden anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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