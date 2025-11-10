Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Beleidigungen und Widerstand am Aschaffenburger Hauptbahnhof
Aschaffenburg (ots)
Unruhestifter am Aschaffenburger Hauptbahnhof muss in Polizeigewahrsam.
Am Freitagnachmittag (7. November) beleidigte und bespuckte ein 46-jähriger Kroate eine Gruppe Jugendlicher im Aschaffenburger Hauptbahnhof. Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei versuchte der Beschuldigte zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung wurde der Flüchtige durch Streifen der Bundespolizei und der PI Aschaffenburg zu Boden gebracht und gefesselt. Mit der Festnahme war er nicht einverstanden und wehrte sich intensiv gegen die Maßnahmen der Einsatzkräfte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der Kroate die Dienststelle wieder verlassen. Trotz des erteilten Platzverweises für den Aschaffenburger Hauptbahnhof betrat der Unruhestifter kurze Zeit später den Bahnhof erneut und beschädigte die automatische Schiebetür zum Bahnsteig 2. Die gemeinsame Streife der PI Aschaffenburg und des Bundespolizeireviers Aschaffenburg trafen den Beschuldigten vor Ort an. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.
Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.
