Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei verhaftet rumänischen Businsassen bei Grenzkontrolle

Nach Vergewaltigung - Einreiseverbot missachtet

Bild-Infos

Download

Kiefersfelden (A93) / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat an der A93 auf Höhe Kiefersfelden einen rumänischen Businsassen verhaftet, der im Jahr 2020 wegen Vergewaltigung verurteilt worden war. Laut Haftbefehl muss der Mann noch eine Freiheitsstrafe verbüßen. Er wurde am Dienstagmorgen (4. Februar) ins Gefängnis nach Bernau gebracht. Eigentlich hätte er überhaupt nicht nach Deutschland reisen dürfen.

Wie sich bei der Überprüfung der Personalien des Rumänen an der Inntalautobahn im Rahmen der Grenzkontrollen herausstellte, war gegen ihn von der Gießener Ausländerbehörde bis September 2027 ein Einreiseverbot verhängt worden. Der Mann musste Deutschland verlassen, nachdem er einen Teil der vom Landgericht Gießen wegen Vergewaltigung verhängten dreijährigen Freiheitsstrafe verbüßt hatte. 172 Tage blieben, wie ihm bekannt gewesen sein müsste, als Resthaft offen. Mit seiner Rückkehr in die Bundesrepublik wurde der ausstehende Freiheitsentzug fällig. Die Bundespolizisten brachten ihn nach einem kurzen Zwischenstopp in der Rosenheimer Inspektion in die Justizvollzugsanstalt Bernau, wo der 28-Jährige für die Dauer von knapp sechs Monaten bleiben muss.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell