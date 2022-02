Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei anlässlich 58. MSC im Einsatz

Sicherheit aller Bahnnutzer hat höchste Priorität

Bild-Infos

Download

München (ots)

Vom 18. bis 20. Februar 2022 findet in der bayerischen Landeshauptstadt die 58. Munich Security Conference (MSC 2022) statt. Die Münchner Bundespolizei wird dazu ab Freitag (18. Februar) in ihrem Zuständigkeitsbereich, dem Gebiet der Bahnanlagen, verstärkt unterwegs sein.

Am kommenden MSC-Wochenende werden deutlich mehr Bundespolizisten als gewohnt in Münchens S-Bahnen, Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit aller Reisenden sorgen. Hierfür werden die in München ansässigen Stammkräfte durch Beamte aus anderen bayerischen Dienststellen unterstützt. Zu den Schwerpunktzeiten werden sich fast 300 Beamte gleichzeitig im Einsatz befinden.

Ganz besonders werden die Beamten und Beamtinnen neben dem Haupt-, dem Ost- und Pasinger Bahnhof dabei auch die S-Bahn-Stammstrecke mit den Haltepunkten Marienplatz und Karlstor (Stachus) rund um das Demonstrationsgeschehen am Samstag (19. Februar 2022) im Blick haben.

"Aufgabe der Bundespolizei ist es, den Demonstrationsteilnehmern und alle anderen, die per Bahn nach München reisen, einen sicheren Aufenthalt im Bahnbereich zu gewährleisten", so Einsatzleiter Polizeidirektor Michael Rupp: "Höchste Priorität hat die Sicherheit aller Nutzer der Bahn und deren Anlagen".

Er betont aber auch: "Gegen Gewaltbereite wird unverzüglich und mit niedriger Einschreitschwelle vorgegangen werden". Dabei verweist der Einsatzleiter auch auf das "Sicherheits-Netzwerk" der Bundespolizei und ergänzt dazu: "wie zu anderen Anlässen auch, werden Dienststellen bundesweit polizeilich relevante Demonstrationsteilnehmer, die - auch aus dem Ausland - mit der Bahn anreisen, vormelden und die Maßnahmen in den Münchner Bahnhöfen und S-Bahnhaltepunkten ggf. danach ausgerichtet werden".

Die Pressestelle der Münchner Bundespolizei twittert anlassbezogen unter #MSC2020 bzw. #MSC2022 auf dem Twitter-Account @bpol_by.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell