Bundespolizeiinspektion Kassel
BPOL-KS: Zugbegleiter ins Gesicht geschlagen
Wolfhagen (Landkreis Kassel) (ots)
Bereits am vergangenen Freitag (17.7./15:45 Uhr) schlug ein 27-Jähriger einen 22-Jährigen Zugbegleiter in Gesicht.
Der Vorfall ereignetet sich auf der Bahnhofstraße in Wolfhagen, hier stieg der Zugbegleiter aus einem Bus.
Der 27-Jährige erkannte in dem Mann den Zugbegleiter, der ihn im Juni eine Fahrpreisnacherhebung ausgestellt hatte, da er ohne Ticket den Zug benutzt hatte.
Der 22-jährige Deutsche erlitt durch den Schlag eine Platzwunde an der Lippe, die durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt wurde.
Eine Streife der Polizeistation Wolfhagen nahm den 27-jährigen Slowaken vorläufig fest und brachte ihn für weitere Maßnahmen zur Dienststelle.
Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.
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