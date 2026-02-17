PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Handgemenge am Bahnhof Wetter

Wetter (Marburg-Biedenkopf) (ots)

Am gestrigen Montag (17.2./21:50 Uhr)soll es am Bahnhof Wetter zu einem Handgemenge zwischen drei Männern gekommen sein.

Alle beteiligten Personen benutzen den Regionalexpress 97, von Marburg nach Brilon. Höhe Cölbe geriet der Zugbegleiter mit einer bislang unbekannten Person in eine verbale Auseinandersetzung.

Offenbar forderte der Zugbegleiter den Unbekannten auf, den Zug zu verlassen. Ein weiterer Fahrgast soll dem Zugbegleiter am Bahnhof Wetter zu Hilfe gekommen sein und hat den Unbekannten aus dem Zug verbracht.

Hier soll es nun zu einem Handgemenge zwischen den drei Männern gekommen sein, bei dem niemand verletzt wurde.

Durch den Vorfall erhielten zwei Züge je 28 Minuten Verspätung. Die Streife des Bundespolizeireviers Gießen konnte nur noch den Zugbegleiter und Fahrgast antreffen und befragen. Der Unbekannte Mann hatte den Bahnhof bereits verlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall ober der unbekannten Person machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

