Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Handydieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am Mittwochmorgen einen 40-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der am Dienstag (20. Dezember) im Hauptbahnhof Frankfurt einem 35-jährigen Reisenden aus Aschaffenburg das Handy gestohlen hatte. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung hatten die Beamten den Mann erkannt und festgenommen. Das Handy, welchem dem Opfer aus der Gesäßtasche gezogen wurde, konnten nicht mehr aufgefunden werden. Zum Verbleib des Handys wollte sich 40-Jährige nicht äußern. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens blieb der Mann in Gewahrsam und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

