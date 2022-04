Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruchsdiebstahl in Ladengeschäft

Gerolstein (ots)

Wie der Polizeiwache Gerolstein erst am 06.04.2022 mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am 10.03.2022 ein versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Fachgeschäft für Elektronik-Artikel (Mobiltelefone) in der Hauptstraße in Gerolstein.

Bisher unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln der Eingangstüre in das Innere des Anwesens zu gelangen. Aufgrund der Sicherung der Türe misslang das Vorhaben, so dass die Täter sich wieder entfernten.

Hinweise zu Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell