Polizei Hamburg

POL-HH: 260618-2. Vermisstenfahndung nach 67-Jährigem aus Hamburg-Horn

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 16.06.2026, 21:00 Uhr

Ort: Hamburg-Horn, Washingtonallee

Seit Dienstagabend wird der 67-jährige Ravinder-Jit Singh aus dem Hamburger Stadtteil Horn vermisst. Die Polizei Hamburg sucht jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach ihm.

Der Vermisste wurde zuletzt am Dienstagabend von seiner ambulanten Pflegerin betreut. Danach verließ er seine Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Der Vermisste ist dement, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Antreffen des 67-Jährigen, daher hat ein Richter am Amtsgericht heute einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- circa 165 cm groß

- schlanke Statur

- kurze, graue Haare

- der Vermisste ist gehbeeinträchtigt und sturzgefährdet

- zur Bekleidung liegen keine näheren Hinweise vor

Das Landeskriminalamt der Region Mitte II (LKA 161) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Mann sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Schl.

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