Polizei Hamburg

POL-HH: 260511-1. Vermisstenfahndung nach 33-jähriger Frau aus Hamburg-Eilbek

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 10.05.2026 zwischen 16:00 und 17:00 Uhr Ort: Hamburg-Eilbek, Hirschgraben

Seit gestern Nachmittag wird die 33-jährige Shawny Janine Rathke aus dem Hamburger Stadtteil Eilbek vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit Lichtbildern nach der Vermissten.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge verließ die Frau gestern ihre Wohneinrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten, die aufgrund ihrer Vorerkrankungen orientierungslos und dringend auf Medikamente angewiesen ist. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun öffentlich nach ihr.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- etwa 165 cm groß - braune, lange Haare - braune Augen - schlanke Statur - bewegt sich gangunsicher mit einem Rollator fort - trägt am linken Arm einen weißen Gipsverband

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 144) führt die weiteren Maßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die 33-Jährige auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

Pap.

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