Polizei Hamburg

POL-HH: 260508-4. Vermisstenfahndung nach 35-jährigem Mann aus Hamburg-Langenhorn

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 01.05.2026, 15:25 Uhr

Ort: Hamburg-Langenhorn, Suckweg

Seit Ende letzter Woche wird der 35-jährige Jakob Sander aus dem Hamburger Stadtteil Langenhorn vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Vermissten.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge verließ der Mann am vergangenen Freitagnachmittag seine Wohneinrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten, für den eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund hat heute ein Richter am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 170 cm groß - sehr schlanke Statur - blonde Haare, die meist zu einem Dutt gebunden sind - bekleidet mit einem weinroten Pullover, einer Jeans und Turnschuhen

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 144) führt die weiteren Maßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer den Mann auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

Schl.

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