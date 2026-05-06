Polizei Hamburg

POL-HH: 260506-6. Vermisstenfahndung nach 55-Jährigem aus Hamburg-Groß-Borstel

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 02.05.2026 um 12:30 Uhr

Ort: Hamburg-Groß-Borstel, Gert-Marcus-Straße

Seit Samstagmittag wird der 55-jährige Aiman Hammad aus dem Hamburger Stadtteil Groß-Borstel vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Vermissten.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge verließ der 55-Jährige am Samstagmittag seine Wohneinrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten, der eine geistige Beeinträchtigung hat und auf Hilfe sowie regelmäßige Medikamenteneinnahmen angewiesen ist.

Aus diesem Grund hat heute ein Richter am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 55 Jahre - 175 cm groß - kräftige Statur - Haarkranz mit graumelierten Haaren

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel (LKA 134) führt die weiteren Maßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer den Vermissten auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

Pap.

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