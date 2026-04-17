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Polizei Hamburg

POL-HH: 260417-4. Vermisstenfahndung nach 52-Jährigem aus Hamburg-Wilstorf

POL-HH: 260417-4. Vermisstenfahndung nach 52-Jährigem aus Hamburg-Wilstorf
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Hamburg (ots)

Zeit: seit 17.04.2026, 04:40 Uhr

Ort: Hamburg-Wilstorf, Am Frankenberg

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 52-jährigen Stefan Oldenburg und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verließ der Mann vergangene Nacht sein Zimmer in einer Wohngemeinschaft und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen geführt haben und er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, erließ eine Amtsrichterin einen Beschluss zur öffentlichen Suche nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

   - circa 165 cm groß
   - kräftige Statur
   - dunkelblondes, schütteres Haar
   - zuletzt bekleidet mit einem grünen Sweatshirt, vermutlich einer 
     dunklen Jacke und einer dunklen Jogginghose

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 181) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Pap.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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