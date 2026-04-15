Polizei Hamburg

POL-HH: 260415-2. Vermisstenfahndung nach 73-Jähriger aus Hamburg-Sternschanze

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 10.04.2026, circa 20:00 Uhr

Ort: Hamburg-Sternschanze, Lippmannstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds sucht die Polizei Hamburg nach der 73-jährigen Ursula Radtke aus dem Stadtteil Sternschanze und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ die Seniorin am vergangenen Freitagabend ihre Betreuungseinrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zum Auffinden der an Demenz erkrankten 73-Jährigen führten, erließ ein Richter einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- etwa 170 bis 175 cm groß - kräftige Statur - längere, weiß-graue Haare - zuletzt bekleidet mit einer langen, dunklen Jacke - führt in der Regel zwei Plastiktüten von Super- oder Drogeriemärkten mit sich

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Mitte I (LKA 111) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Wen.

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