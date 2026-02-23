Polizei Hamburg

POL-HH: 5. Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Hamburg-Alsterdorf

Hamburg (ots)

Zeit: seit 19.02.2026, 19:30 Uhr

Ort: Hamburg-Alsterdorf, Feuerbergstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach der 15-jährigen Haifaa Dakhir Mahmood und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Landeskriminalamtes (LKA 145) hat das Mädchen die Einrichtung am vergangenen Donnerstag abends verlassen, ist dorthin nicht zurückgekehrt und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen der Polizei bislang nicht zu ihrem Auffinden geführt haben und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun öffentlich mit einem Foto nach der Vermissten.

Sie wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 16 Jahre - 160 cm groß und schlanke Statur - braune lange Haare - bekleidet mit einer weißen Jacke

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

