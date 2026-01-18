PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 260118-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 18-Jährigem aus Hamburg-Altona-Altstadt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 16.01.2026, 23:30 Uhr

Ort: Hamburg-Altona-Altstadt, Billrothstraße

Seit Samstagabend fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 18-Jährigen Noah Leon T. aus dem Stadtteil Altona-Altstadt.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6198332

Der Vermisste konnte heute Mittag durch Hinweise von Familienangehörigen im Stadtteil Wilhelmsburg wohlbehalten angetroffen werden. Polizistinnen und Polizisten transportierten den Heranwachsenden anschließend zurück in ein Krankenhaus.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind hiermit erledigt.

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

