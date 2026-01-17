Polizei Hamburg

POL-HH: 260117-2. Vermisstenfahndung nach 18-Jährigem aus Hamburg-Altona-Altstadt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 16.01.2026, 23:30 Uhr

Ort: Hamburg-Altona-Altstadt, Billrothstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 18-jährigen Noah Leon Tödt aus dem Stadtteil Altona-Altstadt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verließ der Heranwachsende am späten Freitagabend ein Krankenhaus in Hamburg-Rissen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des 18-Jährigen, für den eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann.

Aus diesem Grund fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

- circa 170 bis 175 cm groß - schwarze, kurze Haare - schlanke Statur - zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jeans und schwarzen Schuhen

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führt zunächst die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Heranwachsenden geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, können Sie sich auch direkt beim polizeilichen Notruf 110 melden.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell