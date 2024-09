POL-HH: 240910-2. "Bundesweite Aktionstage Gewässer- und Umweltschutz 2024" der Wasserschutzpolizeien

Hamburg (ots) - Zeit: 09.09.2024, 10:30 Uhr; Ort: Hamburg-Eidelstedt, Lohkampstraße Heute Vormittag kam es an einer Eidelstedter Stadtteilschule zu einer Bedrohung mit einer Waffe unter Schülern. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten Schüler der Stadtteilschule am Montagvormittag in einen Streit, trennten sich ...

