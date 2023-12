Polizei Hamburg

POL-HH: 231214-3. Zeugenaufruf nach Verkehrskontrolle durch "falsche Polizeibeamte" in Hamburg-Hamm

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.12.2023, 11:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Hamm, Kreuzbrook

Gestern Mittag haben drei Männer sich als zivile Polizeibeamte ausgegeben und im Rahmen einer fingierten Verkehrskontrolle einen 33-jährigen Autofahrer bestohlen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt der 33-Jährige in der Süderstraße mit seinem polnischen VW-Transporter an einer roten Ampel, als sich ein silbergrauer BMW-Kombi mit drei männlichen Insassen näherte und diese sich als Polizeibeamte ausgaben. Mittels Anhaltekelle und gezeigtem "Dienstausweis" forderten sie den Geschädigten auf, für eine Verkehrskontrolle dem BMW bis zur Straße Kreuzbrook zu folgen. Während zwei Männer im BMW sitzenblieben, trat im Zuge der angeblichen Kontrolle einer der Täter an den VW-Transporter des Geschädigten heran und entwendeten Bargeld (einen mittleren vierstelligen Betrag) sowie die Kfz-Schlüssel des Opfers. Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihrem Auto in Richtung Hammer Deich, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Die alarmierten Polizisten leiteten eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen ein, welche nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen führte.

Beamte des LKA 164 übernahmen die ersten Ermittlungen, welche nun durch das LKA 161 fortgeführt werden.

Die beiden Täter, die im Auto sitzen geblieben waren, können bisher nicht näher beschrieben werden. Der Haupttäter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 35 Jahre alt, - ca. 170 cm groß - schlanke Statur - schwarze gegelte Haare, an den Seiten kurz rasiert - südeuropäische Erscheinung - weißes Hemd - schwarze Schutzweste - dunkle Hose

Zeugen, die Angaben zu den Tätern / dem silbergrauen BMW geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

