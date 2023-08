Polizei Hamburg

POL-HH: 230830-3. Tatverdächtiger nach Schüssen in Borgfelde in Untersuchungshaft

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.08.2023, 22:35 Uhr

Tatort: Hamburg-Borgfelde, Klaus-Groth-Straße

Am Freitagabend wurde ein 26-Jähriger in Borgfelde durch mehrere Schüsse tödlich verletzt. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Zum Hintergrund wird zunächst auf die vorangegangene Pressemitteilung in dieser Sache verwiesen, zu finden unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5588799.

Im Rahmen der Ermittlungen bestand schnell ein dringender Tatverdacht gegen einen 20-jährigen Tunesier, dessen Aufenthaltsort zunächst unbekannt war und nach dem bereits gezielt gefahndet wurde.

Als dieser sich nach Ankündigung durch einen Rechtsbeistand am Dienstagnachmittag bei der Staatsanwaltschaft stellen wollte, erfolgte seine vorläufige Festnahme. Heute erging gegen ihn ein auf Totschlag lautender Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei, insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

