POL-HH: 211208-4. Zeugenaufruf nach Raubdelikt am Bahnhof Ochsenzoll

Tatzeit: 06.12.2021, 14:45 Uhr; Tatort: Hamburg-Langenhorn, U-Bahnhof Ochsenzoll

Am Montagnachmittag haben zwei bislang unbekannte Jugendliche am Bahnhof Ochsenzoll einen 13-Jährigen überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 13-Jährige am Bahnhof Ochsenzoll aus der U-Bahn ausgestiegen. Die späteren Täter hatten mit ihm in der Bahn gesessen und waren ebenfalls dort ausgestiegen. Noch auf dem Bahnsteig haben die beiden ihn zunächst in ein Gespräch verwickelt und ihn kurz darauf, nachdem er seinen Weg bereits fortgesetzt hatte, überfallen. Einer der beiden hatte ihn dabei bedroht und die Herausgabe seiner Airpods gefordert. Mit den erbeuteten Airpods sind die beiden schließlich über den Bahnsteig geflüchtet.

Die zwei unbekannten Täter können bislang wie folgt beschrieben werden:

Haupttäter:

- männlich - etwa 15 bis 17 Jahre alt - etwa 1,80 m groß - südländisches Erscheinungsbild - schwarzer Vollbart - schwarz bekleidet - trug ein ebenfalls schwarzes Basecap

Begleiter:

- männlich - etwa 16 bis 17 Jahre alt - etwa 1,75 m groß - sehr helle Haut - bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einer dunklen Winterjacke mit Pelzkragen und weißen Turnschuhen - trug eine weiße Mütze und hatte eine schwarze Umhängetasche bei sich

Das zuständige Raubdezernat (LKA 144) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

