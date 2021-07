Polizei Hamburg

POL-HH: 210709-3. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fahrradfahrerin in Hamburg-Wilhelmsburg (siehe auch PM 210708-2.)

Unfallzeit: 07.07.2021, 14:54 Uhr

Unfallort: Hamburg-Wilhelmsburg, Georg-Wilhelm-Straße / Hermann-Westphal-Straße

Bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmsburg ist vorgestern Nachmittag eine 72-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr der 77-jährige Fahrer eines Kleinbusses (Ford Transit) die Georg-Wilhelm-Straße in Richtung Harburg. Beim Abbiegen nach links in die Hermann-Westphal-Straße erfasste der Wagen die Fahrradfahrerin, die anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Frau schwebt noch immer in Lebensgefahr. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Süd (VD 4) dauern an. Gegenstand der Ermittlungen ist insbesondere, in welche Fahrtrichtung die Radfahrerin zum Unfallzeitpunkt gefahren ist. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-54961 bei der Verkehrsdirektion Süd oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

