POL-HH: 200507-4. Zuführung und Haftbefehl nach Raub einer Goldkette in Hamburg-Wandsbek

Tatzeit: 05.05.2020, 15:36 Uhr; Tatort: Hamburg-Wandsbek, Wandsbeker Marktstraße

Am Dienstagnachmittag wurde ein junger Mann in Wandsbek einer Goldkette beraubt. Der mutmaßliche Räuber kam vor einen Haftrichter.

Der Geschädigte (20) hielt sich vor einem Geschäft auf, als er plötzlich von hinten an der Schulter festgehalten und ihm dann die um den Hals getragene Goldkette entrissen wurde. Der Räuber versuchte auch noch, Gegenstände aus dem Rucksack des jungen Mannes zu erbeuten, was ihm aber nicht gelang. Letztlich flüchtete er mit der Goldkette in Richtung des Wandsbeker Marktplatzes.

Der 20-Jährige lief ihm hinterher und forderte mehrfach die Rückgabe der Kette. Er wurde dabei nicht nur von dem Täter beschimpft, sondern auch bespuckt.

Der junge Mann verständigte zwischendurch die Polizei, verlor den Räuber aber vor dem Eintreffen der ersten Funkstreifenwagen aus den Augen.

Mit einer detaillierten Täterbeschreibung erfolgten sofortige Fahndungsmaßnahmen, in deren Rahmen der mutmaßliche Räuber vorläufig festgenommen werden konnte. Bei ihm handelt es sich um einen 30-jährigen Algerier, der unter anderem wegen Eigentumsdelikten bereits polizeibekannt ist.

Die Kette konnte zunächst aber nicht wieder aufgefunden werden.

Ermittler des Wandsbeker Raubdezernats (LKA 154) übernahmen die kriminalpolizeilichen Sofortmaßnahmen und führten den aus ihrer Sicht dringend tatverdächtigen Mann dem für ihn zuständigen Haftrichter zu. Dieser erließ gestern einen Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

