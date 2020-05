Polizei Hamburg

POL-HH: 200507-2. Zeugenaufruf nach erheblicher Straßenverkehrsgefährdung durch einen Raser in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Zeit: 06.05.2020, 22:55 Uhr Ort: Hamburg-Harburg, Hohe Straße

Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Fahrer eines Mercedes CL 63 AMG, der sich gestern Abend in erheblich straßengefährdender Weise und mit zum Teil der vierfachen der erlaubten Geschwindigkeit einer Überprüfung der Kontrollgruppe Autoposer entzog.

Die Beamten der Kontrollgruppe Autoposer wurden in der Hohe Straße auf den schwarzen Mercedes CL 63 AMG (vermutlich mit 560 PS) aufmerksam und schalteten die Anhaltesignale für eine Fahrzeugüberprüfung an.

Statt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer das Fahrzeug und durchfuhr den Vinzensweg mit hoher Geschwindigkeit. Im weiteren Verlauf missachtete er eine rote Ampel und fuhr in nördliche Richtung auf der Bundesstraße 75. In einem Streckenabschnitt, in dem 60 km/h erlaubt sind, erreichte er fast die vierfache Geschwindigkeit.

An der Anschlussstelle (AS) Wilhelmsburg Nord verließ der Fahrer die Bundesstraße, um dann nach erneuter Rotlichtfahrt und einem U-Turn wieder auf diese, nun in Richtung Süden, aufzufahren.

Der Fahrer des Mercedes beschleunigte diesen erneut stark und überholte andere Fahrzeuge rechts- und linksseitig sowie auf dem Standstreifen.

An der AS Wilstorf verließ der Fahrer die Bundesstraße erneut und missachtete hier ungebremst und ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer das Rotlicht.

Die verfolgenden Beamten beobachteten mehrmals, dass der Mercedesfahrer sein Fahrzeug offenbar rücksichtslos führte, nur mit großer Mühe auf der Straße halten konnte und mit quietschenden und qualmenden Reifen um Kurven oder andere Fahrzeuge fuhr.

Zudem umfuhr der Fahrer des Mercedes zwei Polizeiabsperrungen, bevor er offenbar unter Ausnutzung der technisch höchstmöglichen Geschwindigkeit in Richtung Zentrum fuhr.

Da die Beamten das Fahrzeug im Bereich des Autobahndreiecks Norderelbe aus den Augen verloren, wurde der gesamte Verkehr auf der A 255 aufgestoppt, was aber nicht zum erneuten Auffinden des Fahrzeugs führte. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese als gestohlen gemeldet wurden.

Die Ermittler der Kontrollgruppe Autoposer bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Insbesondere wird um Hinweise

- von Fahrzeugführern, die durch das beschriebene Fahrverhalten gefährdet wurden - zur Identität des Fahrers - zum Aufenthaltsort des Fahrzeugs

gebeten.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-53998(tagsüber) oder an 040/4286-53961.

