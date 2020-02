Polizei Hamburg

POL-HH: 200207-3. Eine vorläufige Festnahme nach Handel mit BTM in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Zeit: 06.02.2020, 12:15 Uhr Ort: Hamburg-St. Georg, Kirchenweg

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 17 haben gemeinsam mit den Ermittlern des Rauschgiftdezernats (LKA 62) einen mutmaßlichen Dealer vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben.

Bereits im Vorwege gab es intensive Ermittlungen gegen einen 36-jährigen Deutschen, der bereits wegen des Handels mit Betäubungsmitteln rechtskräftig verurteilt worden war. Am Donnerstagmittag wurde im Zusammenhang mit den Ermittlungen ein Durchsuchungsbeschluss an der Anschrift des Mannes in Hamburg-St. Georg vollstreckt.

Nachdem erste Polizeibeamte die Wohnung betreten hatten, wurden sie von einem kräftigen, muskulösen Hund angegriffen. Um nicht verletzt zu werden, musste gegen das unkontrollierbare Tier die Schusswaffe eingesetzt werden. Hierbei wurde der Hund tödlich verletzt.

Der 36-jährige Deutsche wurde in der Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen.

Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten 580 g Kokain, 4 g Marihuana und 3.900 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher.

Der 36-jährige Tatverdächtige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen einem Amtsarzt vorgestellt, der ihn daraufhin zur Beobachtung in eine psychiatrische Einrichtung einwies.

Ein mittlerweile vorliegender Haftbefehl wird im Anschluss vollstreckt werden.

Ri.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Daniel Ritterskamp

Telefon: 040 4286-56208

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell