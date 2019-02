Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Schwerverletzten und Trunkenheit (aufgrund der zahlreichen tel. Anfragen wird die Pressemeldung der Polizeistation Hünfeld nachgesteuert)

Fulda (ots)

Am Sonntag, 17.02.19, bestieg ein 16-jähriger Rasdorfer, der altersentsprechend nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, den Opel seines Großvaters. Dabei wurde er von einem gleichaltrigen Freund aus Eiterfeld begleitet. Der Jugendliche führte den Pkw anschließend auf der L 3173 aus Richtung Großentaft kommend in Richtung B 84. Im Verlauf einer Rechtskurve kam das Fahrzeug gg. 06:38 Uhr nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einen kurzen Abhang hinunter und prallte dann frontal gegen einen Baum. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro. Da der jugendliche Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Will, POK PSt Hünfeld

Schade, KHK PvD des PPOH

