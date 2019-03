Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Remchingen- Dieb mit Rollstuhl geflüchtet

Remchingen (ots)

Ein 21-Jähriger ist am Mittwochabend von einem Hausbewohner in der Nöttinger Straße dabei erwischt worden, wie er gerade ein Fahrrad stehlen wollte. Als der Zeuge den Dieb aufforderte, das Gefährt stehen zu lassen, flüchtete dieser zu Fuß ohne Beute. Die Fahndung dreier Polizeistreifen führte zu einem Rollstuhlfahrer, der auf der Nöttinger Straße unterwegs war und auf den die Beschreibung des Tatverdächtigen zutraf. Es stellte sich heraus, dass der deutlich alkoholisierte Mann, keineswegs an einer körperlichen Einschränkung litt, sondern den elektrischen Krankenfahrstuhl seines Vaters benutzte. Da sein Atemalkoholtest über 1,3 Promille anzeigte, wird der 21-Jährige nicht nur wegen eines versuchten Diebstahls sondern auch wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

