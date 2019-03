Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 78-Jährige bei Zusammenstoß leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine 78-jährige Autofahrerin wurde am Mittwochnachmittag in der Karlsruher Bannwaldallee bei einem Unfall leicht verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem Mercedes um 16 Uhr auf der Bannwaldallee in Richtung Osten, als ihr Höhe Hausnummer 60 ein 53-Jähriger Opel-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache plötzlich auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die Frau versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte aber letztlich nicht verhindern, dass die beiden Fahrzeuge mit der jeweils linken Fahrzeugfront zusammenstießen. Die Frau wurde leicht verletzt im Krankenhaus behandelt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme nur halbseitig befahrbar. Beide Fahrzeuge wurden mit einem wirtschaftlichen Totalschaden von geschätzten 6.000 Euro abgeschleppt. Die Unfallstelle war gegen 18.15 Uhr wieder geräumt.

