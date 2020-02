Polizei Hamburg

POL-HH: Zeugenaufruf nach Raubüberfall auf 83-Jährigen in Hamburg-Farmsen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.02.2020, 14:15 Uhr Tatort: Hamburg-Farmsen, Berner Heerweg, Einkaufstreffpunkt Farmsen

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der gestern Mittag einen 83-jährigen Mann auf dem Parkdeck des Einkaufstreffpunkt Farmsen überfallen und beraubt hat. Das für die Region Wandsbek zuständige Raubdezernat des Landeskriminalamts (LKA 154) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Unbekannte sprach den 83-Jährigen auf dem Parkdeck des Einkaufstreffpunkt Farmsen an und wollte eine 2EUR Münze in zwei 1EUR Münzen gewechselt haben. Nach dem Geldwechsel entfernte sich der Tatverdächtige kurz, um dann noch einmal zu dem 83-Jährigen zurückzukehren und ihm mehrere Geldstücke in die Hand zu legen. Dieser nahm an, dass der Tatverdächtige dieses Geld ebenfalls gewechselt haben wollte und fing an, das Geld zu zählen. Unvermittelt ergriff der Tatverdächtige die Hand des Mannes, zog an dieser und flüchtete in Richtung des Innenbereiches des Einkaufstreffpunktes.

Der 83-Jährige bemerkte nun, dass er an der Hand stark blutete und suchte einen Arzt auf. Hier wurden mehrere Schnittverletzungen festgestellt, die genäht werden mussten. Darüber hinaus stellte der Mann fest, dass seine Armbanduhr der Firma Rolex geraubt wurde.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 60 Jahre alt - 170 cm groß und eine schlanke Statur - bekleidet mit einer sandfarbenden Jacke

Zeugen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Lg.

